Akhisarspor zor virajda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, son üç hafta kader maçlarına çıkacak. Ligde 19 puanla 19. sırada yer alan Akigo, kendisiyle aynı puanı paylaşan Bayburt ve Darıca Gençlerbirliği'ni kalan üç maçta geçmeye çalışacak. Bu hafta Play-Off hedefinden uzaklaşan Tepecikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil-siyahlılar, daha sonra ikinci sıradaki Erbaa ile evinde zor bir sınav verecek. Sezonun son haftası ise Manisa ekibi adına tam bir final olacak. Akhisar, son maçta rakibi Darıca G.Birliği ile oynayacağı maçta belki de ligdeki kaderini çizecek. Bir dönem Süper Lig'de oynayan ve Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götüren Akigo, amatöre düşme tehlikesiyle karşı karşıya.