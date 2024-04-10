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Haberler Spor Arkas’ın Avrupa planı

Arkas’ın Avrupa planı

Play-Off'ta Bursa BŞB'yi eleyen Arkas Spor'a Avrupa yolu göründü. İzmir ekibi, yarın başlayacak 5'incilik serisinde Spor Toto’yu elerse CEV Kupası’na gidecek. Kaybetmesi halinde ise Balkan Kupası’na katılacak.

ERMAN AZAR
Arkas’ın Avrupa planı

Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda da 3-0 yenerek Play- Off 5-6 Etabı'na kalan Arkas Spor, Avrupa kapısını araladı. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, 5'incilik müsabakasında ilk turda 3-2'lik iki galibiyetle Alanya Belediyespor'u elemeyi başaran Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

ÖNÜNDE İKİ İHTİMAL BULUNUYOR

Play-Off 5-6 Etabı'nda Spor Toto ile eşleşen İzmir temsilcisi ligi 5'inci sırada bitirmesi halinde önümüzdeki sezon CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Mavi-beyazlılar, Spor Toto ile oynayacağı seriyi kaybedip 6'ncı sırayı alması halinde Balkan Kupası'na katılacak. Bu durumda Arkas Spor, Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Kupası biletini almaya çalışacak.

LİGDE BİRER GALİBİYET ALDILAR

Arkas Spor normal sezonu 15 galibiyet ile 6'ncı sırada tamamlarken, Ankara temsilcisi ise 13 galibiyetle 8'inci sıradan Play-Off'a kalmıştı. Ligde oynanan karşılaşmalarda Arkas deplasmanda rakibine 3-2'lik skorla boyun eğerken, İzmir'deki maçı ise 3-1 kazanmıştı. Seride ilk maç yarın saat 15.00'te İzmir'de oynanacak. İkinci maç 14 Nisan'da Ankara'da, gerek duyulması halinde üçüncü maç ise yine İzmir'de oynanacak.

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