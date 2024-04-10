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Haberler Spor Aydınlı boksör çeyrek finale çıktı

Aydınlı boksör çeyrek finale çıktı

Tevfik Akkaş, Hırvatistan’da düzenlenen Boks Şampiyonası’nda adını son 8’e yazdırdı.

HABER MERKEZİ
Aydınlı boksör çeyrek finale çıktı
Genç Erkekler Boks Milli Takım kafilesinde yer alan Aydınlı milli boksör Tevfik Akkaş, Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Şampiyonada ringe çıkan Akkaş, Gürcü rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kariyerinde 51 kilogramda 2 kez Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 5.'si olan Akkaş Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ederken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de milli boksörü tebrik etti. Yapılan paylaşımda "Milli sporcumuz Tevfik Akkaş, Gürcü rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sporcumuzu ve Milli Takım Antrenörümüz Yavuz Kılıç'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.
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