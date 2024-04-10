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Haberler Spor Bodrum FK işi sıkı tutacak

Bodrum FK işi sıkı tutacak

HABER MERKEZİ
Bodrum FK işi sıkı tutacak
1. Lig'de son olarak evinde Keçiörengücü ile berabere kalan Bodrum FK, Play-Off yolunda hata yapmak istemiyor. Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar 8. basamaktaki Gençlerbirliği'nin 4 puan önünde 6. basamakta yer alırken, teknik direktör İsmet Taşdemir oyuncularına uyarılarda bulundu. Artık puan kaybetme lükslerinin kalmadığını futbolcularına ileten Taşdemir'in, "Sezon boyunca hep üst sıralarda yer aldık. Ligin sonuna doğru geliyoruz. Bu pozisyonumuzu kaybedemeyiz. Herkes sahada en iyi mücadelesini ortaya koyacak. Geçen sezon Play-Off finali oynadık. Bu sezon yine bu heyecanı taraftarımıza yaşatmalıyız" dediği bildirildi.
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