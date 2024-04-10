Efeler’de satış yok

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off'u garantileyen Efeler 09 SFK'nın mali sıkıntıları nedeniyle satılacağı iddialarına kulüpten yanıt geldi. Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Eymen Atay isyan etti. Atay, "Son 3 yılda BAL şampiyonluğu, 3. Lig Play- Off Yarı Finali, Türkiye Kupası 4. Tur'a yükselme ve bu sezon da Play-Off'u garantilemiş olan Efeler 09, idman sahası, tesisi ve stadı olmamasına rağmen bu başarılarıyla tüm spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır" dedi.

"BAKANLIĞA BAĞLIYIZ"

Efeler 09 Spor Kulübü'nün bu sene çıkan yeni yasa ile tüm dernek statüsündeki amatör ve profesyonel kulüpler gibi dernekler masasından Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlandığını ifade eden başkan Eymen Atay, "Bu sebepten dolayı kulübün herhangi bir satışı söz konusu değildir" dedi.