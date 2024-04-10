Kuşadası’nın Play-off hesabı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor, amansız yarışı sürdürüyor. Ligde bitime üç hafta kala en yakın rakibi Fatsa Belediye'nin 6 puan önünde 6. sırada yer alan Ada temsilcisi, finaller için avantajlı konumda bulunuyor. Ligde sondan bir önceki haftayı bay takım geçecek ve rakibi Fatsa Belediyespor'a göre bir maç eksik maç oynayacak olan siyah-beyazlı takım, pazar günü deplasmanda düşme potasındaki D.G.Birliği'ni yenmeyi hesaplıyor. Altı puanlık farkı son iki haftaya taşımayı planlayan Aydın ekibi, son hafta ise evinde Ağrı 1970 ile oynayacağı karşılaşmadan en az bir puanla ayrılırsa rakibinin alacağı sonuca bakmaksızın Play-Off'a adını yazdıracak.