Manisa Futbol kayıp istemiyor

Trendyol 1. Lig'de aldığı istikrarsız sonuçlarla ateş hattı korkusu yaşayan Manisa FK kalan haftalarda kayıp istemiyor. Oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrılan, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile hanesine sadece 6 puan yazdıran siyah-beyazlılar, son 5 maçta mümkün olan en yüksek puanı toplamanın hesabını yapıyor. Yeni teknik direktörü Levent Devrim'le çıktığı ilk maçtan puanla ayrılan Manisa temsilcisi, Eyüpspor, Altay, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Eyüp'ün şampiyonluk, Altay'ın ise küme düşme rehavetinden faydalanmak isteyen Manisa FK, direkt rakibi Adana deplasmanına daha rahat çıkmak istiyor.