Milli hentbolcular 4. torbada yer alıyor

Tarihinde ilk kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun kura çekimi 18 Nisan Perşembe günü Türkiye saati ile 19.00'da Avusturya'nın başkenti Viyana'daki EHF merkezinde yapılacak. Millilerimiz kura çekimine 4. torbadan girecek. EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre) 28 Kasım-15 Aralık'ta oynanacak.