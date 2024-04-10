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Haberler Spor Reçber: Altın madalya alacağım

Reçber: Altın madalya alacağım

HABER MERKEZİ
Reçber: Altın madalya alacağım
2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2021, 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanan Milli Tekvandocu Hakan Reçber, iddialı konuştu. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefleyen Reçber, "Olimpiyata gelen kötü bir sporcu yoktur ama ben de iyiyim ve bunun farkındayım. Rakiplerimi analiz edip, müsabakayı alabileceğimi düşünüyorum" dedi. Altın madalyayı kazandığında ilk babasını arayacağını söyleyen Reçber, "Genelde annemle beraber ağlıyor oluyor. Altın madalyayı kazandığımda yine ilk onları arayacağım" diye konuştu.
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