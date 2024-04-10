Somaspor’da herkes golcü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefinden uzaklaşan Somaspor bu sezon golcü kimliği ile ön plana çıktı. Manisa temsilcisi bu sezon 32 karşılaşmada rakip fileleri 36 kez sarsma başarısını gösterirken, bu gollerin 15'i farklı oyunculardan geldi. Soma'da defans hattından ileri uca kadar tüm mevkilerden skora katkı geldi. Arda 6 golle en skorer isim olurken Kenan 5, Erkan 4, Mahmut, Oğuzhan, Rıdvan, Murat, Ahmet Hakan ve Hakan 2'şer gol, Erdem, Mücahit, Mehmet Refik, Ceyhun, Özgür ve Cemil ise birer gol kaydetti. Ligde 9. sırada yer alan Somaspor bu hafta Ege derbisinde küme düşen Uşakspor'u ağırlayacak.