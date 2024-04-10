Windsurf Türkiye Ligi Foça’da başlayacak

Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) planlı faaliyetlerinden olan Windsurf Türkiye Şampiyonası Windsurf Slalom Ligi 1'inci Etabı 2-5 Mayıs tarihlerinde İzmir'in Foça İlçesi'nde gerçekleştirilecek. Yarışmalarda 12 kulüpten 100'ün üzerinde sporcu yelken basacak. TYF Windsurf Türkiye Şampiyonası Windsurf Slalom Ligi 1'inci Etabı Foça'da, İkinci etabı Urla'da, üçüncü etabı ise Çeşme Alaçatı parkurlarında yapılacak. 2-5 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki Foça etabı, TYF, Foça Belediyesi ve Yenifoça Rüzgar Sörfü, Yat ve Yelken Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilecek.