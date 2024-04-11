Aliağa Petkim’in yolu çok çetin

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor'un kalan dört haftada fikstürü çok zorlu. 26 maçta aldığı 13 galibiyetle 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi, kalan dört maçının üçünü direkt rakipleriyle oynayacak. Üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından taraftarı önünde Türk Telekom'u mağlup ederek kendine gelen Petkim, bu maçlarda alacağı sonuçlara göre kaderini belirleyecek. Petkimspor, ilk olarak Darüşşafaka'ya konuk olacak. Ardından sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, sonraki hafta Büyükçekmece deplasmanına çıkacak. Aliağa Petkim, normal sezonu Çağdaş Bodrum derbisiyle kapatacak. Petkim, bu maçları kazanarak Play-Off'a kalmak istiyor.