Derbiler çözecek

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son dört haftaya girilirken, Ege ekipleri düşme hattında kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor. Geçen sezon son haftalarda gösterdiği üstün performansla lige tutunan Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 müsabakada 9 galibiyetle 14. sırada bulunuyor. Bir diğer Ege ekibi Çağdaş Bodrumspor ise ligdeki ilk senesinde 26 maçta 8 galibiyetle 15. sırada yer alıyor.

SERT RAKİPLERİ VAR

Denizli ekibi son dört maçında Play-Off savaşı veren ve direkt rakibi olan takımlarla mücadele edecek. Merkezefendi ilk olarak ONVO Büyükçekmece ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından sahasında direkt rakibi Çağdaş Bodrum'u ağırlayacak Denizli ekibi, son iki maçında ise önce deplasmanda Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Sonraki hafta ise yine direkt rakiplerinden Bahçeşehir ile kapışacak.

ÜÇ DERBİYE ÇIKACAK

Çağdaş Bodrum ise bu periyotta üç derbiye çıkacak. İlk olarak direkt rakibi Tofaş'ı ağırlayacak olan Bodrum, sonraki hafta ise Merkezefendi'ye konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, son iki haftada ise Play-Off savaşı veren Manisa BŞB ve Aliağa Petkim ile derbilerde karşılaşacak. İki kulüp derbilerde alacakları sonuca göre kaderini belirleyecek.