ARKAS zora soktu

Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-1 mağlup ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda da 3-0 yenerek Play- Off 5-6 Etabı'na kalan Arkas Spor, dün sahasında Spor Totoya 3-2 yenilerek yana aldı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçta taraftarlarının desteğini de arkasına alan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci çeyrekte rakibinin baskısına direnemeyen İzmir ekibi, 25-22 yenilince skora denge geldi: 1-1. Spor Toto, etkili hücumlarla üçüncü çeyreği rahat bir galibiyetle 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti.

MAÇI TİE-BREAK SETİNE TAŞIDI

Dördüncü çeyrekte tribünlerin desteğini arkasına alan Arkas Spor, Hoag ve Halil İbrahim'in etkili oyunuyla bu bölümü 25-19 kazanarak 2-2'lik beraberlikle maçı tie-break setine taşıdı. Mavi-beyazlılar, büyük bir çekişmeye sahne olan final bölümünde rakibine direnemedi ve seti 21-19 maçı da 3-2 kaybederek saha avantajını kullanamadı. Seride 1-0 geriye düşen Arkas, Spor Toto ile ikinci maçta 14 Nisan'da bu kez Ankara'da karşı karşıyagelecek.