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Haberler Spor Bodrum FK’nın inancı tam

Bodrum FK’nın inancı tam

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’nın inancı tam
TRENDYOL 1. Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Bodrum FK'nın Play-Off inancı tam. Son haftalarda istediği performansı göstermekte zorlanan ve art arda puan kayıpları yaşayan yeşil-beyazlılar, kalan 5 haftayı hatasız geçeceğine inanıyor. Gelecek üç maçını alt sıralarda yer alan rakiplerine karşı oynayacak olan Muğla temsilcisi bu süreçte alacağı seri galibiyetlerle son iki haftaya rahat girmek istiyor. Bodrum FK sezonun son iki haftasında kendisi gibi ligin dişli ekipleri Kocaelispor ve Göztepe ile kozlarını paylaşacağı maçlar öncesinde Play-Off hattındaki yerini garantilemenin hesaplarını yapıyor.
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