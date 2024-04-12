Fethiye taraftara güveniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, son hafta Karaman FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken gözünü Isparta 32 ile evinde oynayacağı maça çevirdi. Ligde 40 puanla az da olsa küme düşme korkusunu hisseden lacivertbeyazlı ekip, pazar günkü kritik karşılaşmaya büyük önem veriyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel bu maçta en büyük kozlarının taraftarların olacağını ifade etti. Ligin bitimine kadar 4 tane final oynayacaklarını belirten teknik adam Selahaddin Dinçel, tribün desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"DÖRT FİNAL KALDI"

Dinçel, "4 maçlık bir son periyot kaldı. Bu 4 maçın 4'ü de çok büyük önem arz ediyor. Isparta 32, Play-Off potasına girmeye çalışıyor. Arnavutköy takımı alt sıralardan kurtulup rahatlamak istiyor. Sonra içerde lige tutunmayı düşünan Etimesgut ile oynayacağız. Son hafta da 'Play-Off'u garantiledi' dediğimiz Erzincan'ı ağırlayacağız. Bu 4 maçlık periyodun ilk maçı olan Isparta maçını iç sahada taraftarlarımız ile birlikte kazanıp kendimizi yukarı taşımak istiyoruz" dedi.