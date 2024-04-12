Nazilli Belediye zorlu dönemeçte

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralarla bağını henüz koparamayan Nazilli Belediyespor ligde zorlu dönemece girdi. Bitime dört hafta kala düşme potasının en üstündeki Zonguldak Kömür ile arasında 9 puanlık fark bulunan, 38 puanlı Naz-Naz, bir de rakibinden bir maç eksik oynayacak. Kalan üç maçı da kazanıp lige tutunmak isteyen siyah-beyazlılar, yarın 6. sıradaki Yeni Mersin'e konuk olduktan sonraki haftayı bay geçecek. Son iki maçta orta sıralardaki Karacabey ile evinde oynayacak olan Nazilli ekibi, son maçta ise yine Play-Off hattındaki Ankaraspor ile belki de kader maçına çıkacak. Sezonun ilk haftalarında zirve mücadelesi veren Naz-Naz sonraki maçlarda aldığı olumsuz sonuçlarla alt sıralara kadar gerilemişti.