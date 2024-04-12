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Haberler Spor Pınar KSK 3’te 3 istiyor

Pınar KSK 3’te 3 istiyor

DOĞANCAN BİNGÖL
Pınar KSK 3’te 3 istiyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Pınar Karşıyaka, 3'te 3 parolasıyla evinde Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray Ekmas galibiyetleri sonrası seriyi devam ettirme planları yapan yeşil-kırmızılıların maçı saat 13.00'te başlayacak. Potada bitime 4 hafta kala yenilgi yüzü görmek istemeyen Kaf-Kaf, ligin ilk yarısında rakibiyle oynadığı mücadeleyi deplasmanda 82-80 kazanmasını bilmişti. Karşıyaka bu maçın ardından gelecek hafta ise deplasmanda Tofaş ile kozlarını paylaşacak.
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