Pınar KSK 3’te 3 istiyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Pınar Karşıyaka, 3'te 3 parolasıyla evinde Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray Ekmas galibiyetleri sonrası seriyi devam ettirme planları yapan yeşil-kırmızılıların maçı saat 13.00'te başlayacak. Potada bitime 4 hafta kala yenilgi yüzü görmek istemeyen Kaf-Kaf, ligin ilk yarısında rakibiyle oynadığı mücadeleyi deplasmanda 82-80 kazanmasını bilmişti. Karşıyaka bu maçın ardından gelecek hafta ise deplasmanda Tofaş ile kozlarını paylaşacak.