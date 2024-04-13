Aliağa FK gurbette kral

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup ilerleyen Aliağa FK, deplasmandaki performansıyla rakiplerine korku saçıyor. Bu sezon gurbette çıktığı 13 maçtan 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 31 puan yazdıran İzmir temsilcisi, bu anlamda ligde zirvede bulunuyor. İzmir ekibi dış sahada 24 gol atarken, sadece 8 gol yedi. Çıkışını sürdürmek ve sezonu 2. Lig ile taçlandırmak isteyen Aliağa FK, yenilgisiz bir şekilde ligi tamamlamayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Çardak'ın oyunculara rehavete kapılmayın talimatı verdiği öğrenildi.