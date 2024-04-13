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Haberler Spor Aliağa FK gurbette kral

Aliağa FK gurbette kral

DOĞANCAN BİNGÖL
Aliağa FK gurbette kral
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup ilerleyen Aliağa FK, deplasmandaki performansıyla rakiplerine korku saçıyor. Bu sezon gurbette çıktığı 13 maçtan 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 31 puan yazdıran İzmir temsilcisi, bu anlamda ligde zirvede bulunuyor. İzmir ekibi dış sahada 24 gol atarken, sadece 8 gol yedi. Çıkışını sürdürmek ve sezonu 2. Lig ile taçlandırmak isteyen Aliağa FK, yenilgisiz bir şekilde ligi tamamlamayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Çardak'ın oyunculara rehavete kapılmayın talimatı verdiği öğrenildi.
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