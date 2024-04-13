Altay’ın konuğu Çorum

TRENDYOL Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Eyüpspor'a 4-1 yenilerek bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay bugün prestij mücadelesinde Play-Off mücadelesi veren Çorum FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 30'uncu hafta mücadelesini İlker Yasin Avcı yönetecek. Bilet fiyatları numaralı 100, maraton ve misafir 50, VIP A-C 600, VIP B 1200 TL olarak belirlendi. Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 49 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki Çorum takımını yenerek moral bulmak istiyor. Altay'da sakatlığı süren Eren Erdoğan zorlu 90 dakikada forma giyemeyecek. İlk yarıda Çorum'un sahasında oynanan karşılaşmayı Çorum FK, 3-0 kazanmıştı.