Bucaspor 1928 hata yapmayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9'da 9 yaparak zirve yarışı veren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda 1461 Trabzon'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, grupta 71 puanlı Erokspor'un ardından 69 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ise ligde 62 puanla 4'üncü sırada Play-Off hattında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 1461 Trabzon engelini kayıpsız aşıp şampiyonluk yolunda hata yapmadan ilerlemek istiyor. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, oyuncularına sık sık rehavet uyarısı yapıyor