Dünya bu tacı konuştu

EURO 2025 elemelerinde oynanan İrlanda Cumhuriyeti-İngiltere kadın futbol takımlarının maçına bir taç atışı damga vurdu. İrlanda Cumhuriyeti Milli Kadın Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Megan Campbell rakip savunmaya uzun bir orta gibi atış kullandı. Megan Campbell'ın 38 metrelik taç atışı izleyenleri şaşkına çevirdi. 30 yaşındaki oyuncusu Megan Campbell'ın son maçtaki taç atışı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İngiltere'nin 2-0 önde olduğu bir anda gerçekleşen bu olay, izleyenleri şaşırttı. Campbell, İngiltere kadınlar liginde de uzun taç atışlarıyla biliniyor ve bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada da bu taç atışı uzun süre konuşuldu ve en çok yorum yapılan konular arasında yer aldı.