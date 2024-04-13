Haydi Menemen

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta 5'te 5 yaptıktan sonra geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Menemen Futbol Kulübü bugün evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 35'inci hafta mücadelesinde Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan sarı-lacivertliler, taraftarına bir zafer daha tattırmayı hedefliyor. Ligde 58 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi 53 puanı bulunan bir basamak altındaki İskenderunspor'u sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.