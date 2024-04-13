Karşıyaka’da büyük sevinç

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta son haftalarda santrfor Fatih Taşdelen ve sol kanat Enes Nalbantoğlu'nun attığı gollerle zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da hücum hattında görev yapan diğer oyuncuların takıma dönmesi keyifleri yerine getirdi. Sakatlıktan çıkan forvet arkası Mehmet Alaeddinoğlu 1 ay ara verdikten sonra son 2 maçta oyuna sonradan girdi ve Efeler karşısında iki gol atarak teknik ekibin yüzünü güldürdü. Karşıyaka'da Mehmet gibi 1 ay sonra sahalara dönen ve Efeler maçında 74'üncü dakikada oyuna giren takımın gol umutlarından sağ kanat Cenk Ahmet'in giderek eski formuna döndüğü ifade edildi.