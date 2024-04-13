Manisa gülmeyi unuttu

Trendyol 1. Lig'de 30'uncu haftanın açılış maçında Manisa FK evinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'u konuk etti. 13'te soldan yapılan ortada arka direğe seken top tam dışarıya çıkacakken Thuram röveşatayla topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ampem'in şutu ağlara gitti: 0-1. 20'de Thuram rakibinden sıyrılıp sağ taraftaki Seslar'a pasını verdi. Sloven oyuncunun plasesi ağlara gitti: 0-2. 32'de soldan ceza sahasına giren Topalli'nin uzak direğe şutu ağlarla buluştu: 1-2. 39'da Lima topu kaleciden kaptığı anda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 41'de penaltıyı kullanan Lima topu yandan dışarı attı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

47'de Diallo'nun rakibinden kurtardığı top ceza sahası dışındaki Bekir'in önüne geldi. Bu oyuncunun şutu savunmaya çarparak ağlara gitti: 2-2. 84'te ceza sahası yayı önünde topla buluşan Alberk'in sert şutu köşeden ağlara gitti ancak VAR'da pozisyon öncesinde topla buluşan Lima'nın ofsaytta olduğu tespit edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç berabere bitti.

DEVRİM'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

SİYAH-BEYAZLILARDA geçtiğimiz hafta Bandırma deplasmanında göreve başlayan teknik direktör Levent Devrim, o maçın ilk 11'ine oranla 3 değişikliğe gitti. Devrim, Djokanovic, Rroca ve Kerim Frei'nin yerine Sertan Tashkin, Burak Altıparmak ve Bekir Karadeniz'e görev verdi. Formayı kapan Bekir, ikinci yarıda takımının beraberlik golünü kaydetti.