  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa gülmeyi unuttu

Manisa gülmeyi unuttu

Düşme hattıyla arasında 1 puan fark kalan Ege temsilcisi, lider Eyüpspor ile berabere kaldı. Maça tutuk başlayan siyah-beyazlılar Ampem ve Seslar'ın gollerine engel olamadı. Topalli ile umutlanan Manisa, ikinci yarının başında Bekir ile durumu eşitlese de galibiyet golünü bulamadı.

HABER MERKEZİ
Manisa gülmeyi unuttu

Trendyol 1. Lig'de 30'uncu haftanın açılış maçında Manisa FK evinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'u konuk etti. 13'te soldan yapılan ortada arka direğe seken top tam dışarıya çıkacakken Thuram röveşatayla topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ampem'in şutu ağlara gitti: 0-1. 20'de Thuram rakibinden sıyrılıp sağ taraftaki Seslar'a pasını verdi. Sloven oyuncunun plasesi ağlara gitti: 0-2. 32'de soldan ceza sahasına giren Topalli'nin uzak direğe şutu ağlarla buluştu: 1-2. 39'da Lima topu kaleciden kaptığı anda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 41'de penaltıyı kullanan Lima topu yandan dışarı attı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

47'de Diallo'nun rakibinden kurtardığı top ceza sahası dışındaki Bekir'in önüne geldi. Bu oyuncunun şutu savunmaya çarparak ağlara gitti: 2-2. 84'te ceza sahası yayı önünde topla buluşan Alberk'in sert şutu köşeden ağlara gitti ancak VAR'da pozisyon öncesinde topla buluşan Lima'nın ofsaytta olduğu tespit edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç berabere bitti.

DEVRİM'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

SİYAH-BEYAZLILARDA geçtiğimiz hafta Bandırma deplasmanında göreve başlayan teknik direktör Levent Devrim, o maçın ilk 11'ine oranla 3 değişikliğe gitti. Devrim, Djokanovic, Rroca ve Kerim Frei'nin yerine Sertan Tashkin, Burak Altıparmak ve Bekir Karadeniz'e görev verdi. Formayı kapan Bekir, ikinci yarıda takımının beraberlik golünü kaydetti.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA