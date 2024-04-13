Potada heyecan

BASKETBOL Süper Ligi'nde Ege ekiplerinin kıyasıya mücadelesi bugün oynanacak maçlarla sürecek. Son olarak deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup eden 4. sıradaki Pınar Karşıyaka evinde küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Samsunspor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Kaf-Kaf sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 82-80 mağlup etmişti. Kazanarak ilk 4'teki yerini garantilemeyi hedefleyen yeşil-kırmızılılar, Play-Off'lar öncesi eksiklerine rağmen çıkışını sürdürmek istiyor.

MERKEZEFENDİ GURBETTE

Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Bursaspor İnfo Yatırım'a 82-87 yenilerek iki maçlık galibiyet serisini noktalayan Merkezefendi Belediyesi Basket bu hafta kritik maçta orta sıralarda yer alan Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 15.30'da oynanacak maçta ateş hattının bir üst basamağında yer alan Denizli temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapacak.

DENİZLİ TEMSİLCİSİ KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 yaşındaki ABD'li eski oyun kurucusu Eugene German'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2021-22 sezonunda Denizli ekibinde forma giyen Eugene German ligde bitimine 4 hafta kala Merkezefendi'ye döndü. Son 2 sezonu Çin'de geçiren German, Qingdao Eagles ve Fujian Sturgeons kulüplerinde oynadı. German bugün Büyükçekmece Basketbol maçında forma giyemeyecek, son 3 müsabakada takımına katkı sağlamaya çalışacak.