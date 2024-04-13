Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son dönemde üst üste yaşanan sıkıntıların ardından dün yeni bir karar alarak, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu.

ÜÇ MÜSABAKA İLE BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi. Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak.

Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.

PORTEKİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Portekiz'in haber ajansı Lusa'da yer alan haberde konuyla ilgili detaylar paylaşıldı. Buna göre Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı maçta Fabio Melo'nun, Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olacağı maçta ise Andre Narciso'nun VAR hakemi olarak görev alacağı kaydedildi.

ARAT'TAN TAM DESTEK

TFF'NİN yabancı VAR kararını değerlendiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz." diye konuştu. Arat, "Maçlarda yabancı hakem denemelerine bu sezon bitmeden başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve video yardımcı hakemler. Beşiktaş olarak baştan beri bu konudaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan çok büyük sıkıntılar yaşandı" dedi.