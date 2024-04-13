‘Yanlış anlaşıldım’

İNTER forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports'a verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili sorulan bir soruya verdiği cevabın yanlış anlaşıldığını söyledi. Sarı kırmızlı takımın taraftarı olduğu bilinen Çalhanoğlu, "Galatasaray'da forma giymeyi hayal ediyor musun?" sorusuna "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak" ifadelerini kullanmıştı. Hakan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafı paylaştı ve açıklama yaptı.

"Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım." ifadelerini kullanan milli futbolcu "Röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşılmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşanların tek zararının kendimize olduğu ortada. Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi. Bunu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim" dedi.