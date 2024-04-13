Yapay zekadan Türkiye detayı

YAPAY zeka, 2024-2103 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımları tahmin etti. Buna göre listede iki Türk takımı da bulunuyor. 2090 yılında Beşiktaş, 2091 yılında ise Galatasaray'ın bu prestijli kupada zafere ulaşacağına yönelik tahmin sosyal medyada geniş yankı buldu. Bilindiği üzere özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük organizasyonlarda hangi takımın kazanacağı merak konusu olurken, yapay zeka bu tahminleri yapmak için de kullanılıyor. Yapay zekaya göre 2024 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını Barcelona kazanacak.