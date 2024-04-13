Yunanistan’da gündem Dzeko

YUNANİSTAN basınında Olympiakos- F.Bahçe maçına geniş yer ayrılırken sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun tribünlere formasındaki Türk bayrağını göstermesi geniş yer buldu. Yunanistan basınından Gazzetta, Edin Dzeko dışında İrfan Can Kahveci'nin formalarındaki Türk bayrağını göstermelerini "Kırmızı-beyazlı savunma, Mendilibar için sorun yaratmayan Edin Dzeko'yu sessiz tutmayı başardı. Ancak Bosnalı oyuncu, Türklerin takdirini kazanmak için farklı bir yol buldu. Türk bayrağını gösteren tek kişi Dzeko değildi. Zira İrfan Can Kahveci de skoru 3-2 yaptıktan sonra benzer bir davranışta bulundu" derken Metrosport ise UEFA'nın, Edin Dzeko'nun Yunan taraftarlara karşı yaptığı harekete ceza vermesi gerektiğini yazdı. SDNA da Dzeko, meydan okumada bulundu derken Sportdog Edin Dzeko, "Türkiye'de idol haline geldi" diyerek "Edin Dzeko, Georgios Karaiskakis'ten intikam aldı ve bunu formasındaki Türk bayrağını göstererek yaptı! Dzeko, 34. dakikada düdük çalınmayan pozisyonun faul olduğunu iddia ederek hakeme itirazlarda bulunduğu için yuhalandı. Sonrasında formasındaki Türk bayrağını işaret ederek yuhalanmaların daha da artmasına neden oldu. Yıldız oyuncu, bu hamlesiyle Türkiye'de idol haline geldi. Hatta sosyal medyada hükümetten Dzeko'nun Türk vatandaşlığına geçmesini isteyen çok sayıda Türk vardı" dedi.