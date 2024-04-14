2. Lig’de zorlu Pazar

TFF 2. Lig'de son haftalara girilirken zirve, Play-Off ve düşme hattında önemli maçlar oynanacak. Beyaz Grup'ta son 9 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan Bucaspor 1928, deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak. Maç 14.00'te başlayacak. Altınordu da deplasmanda Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Grupta 38 puanla 12'nci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler saat 15.00'te başlayacak maçta rakibini mağlup etmesi halinde bitime 3 hafta kala kümede kalışını ilan edecek.

SON KOZLARINI OYNUYOR

Kırmızı Grup'ta ise kurtuluş umutlarını azaltan Denizlispor, 68 Aksaray Belediyespor karşısında. Aynı grupta iddiasız kalan Somaspor, küme düşen Uşakspor'u ağırlayacak. Bir başka iddiasız ekip Fethiyespor da Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Bu üç karşılaşmanın da başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.