3. Lig’de heyecan fırtınası

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün zorlu sınavlara çıkacak. 2. Grup'ta bitime 3 hafta kala şampiyonluk umudunu koruyan Karşıyaka, Kemerkent Bulvarspor deplasmanına çıkacak. Son maçında Karşıyaka'ya 6-0 yenilen Efeler 09 da evinde Play-Off hattındaki Anadolu Üniv. karşısında galibiyet arayacak. 4'üncü sıraya gerileyen Turgutluspor ise deplasmanda Pazarspor'a rakip olacak. 1. Grup'ta şampiyonluk şansını zora sokan Aliağa FK deplasmanda düşme hattındaki Gümüşhane ile karşılaşacak.

Play-Off potasındaki Ayvalıkgücü ise Kırıkkalegücü'nü konuk edecek. 3. Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Bornova 1877, evinde bir basamak altındaki Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak. Düşme hattındaki Akhisarspor deplasmanda Büyükçekmece Tepecik ile, Play-Off'taki yerini korumak isteyen Kuşadası ise deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak. 4. Grup'ta ilk 6 şansı mucizelere kalan Balıkesirspor, Tokat Bld. Plevne'yi konuk edecek. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.