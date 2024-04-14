Arkas gurbette terleyecek

EFELER Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında evinde Spor Toto'ya 3-2 mağlup olan Arkas Spor, bugün serinin ikinci randevusunda rakibine konuk olacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takım sezonu beşinci sırada, diğer ekip ise altıncı basamakta tamamlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son maç çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Rakiplerini yenerek seriyi son maça taşımak istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ankara'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.