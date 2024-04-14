Bodrum FK’nın çifte hesabı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yarın Adana ile oynayacağı mücadeleye çifte hedefle çıkacak. Ege ekibi hem kazanıp Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyecek hem de ilk yarıda sahasında elde ettiği yenilgiyi telafi etmeye çalışacak. Bu sezon sahasında sadece iki kez mağlup olan Bodrum FK, bu yenilgilerden birini Adana önünde 1-0'lık sonuçla almıştı. Yeşil-beyazlıları evinde mağlup eden diğer takım ise yine aynı sonuçla Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor olmuştu. Bodrum FK'nın yarın oynayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapacak.