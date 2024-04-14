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Haberler Spor Fener’in gözü zirvede

Fener’in gözü zirvede

Lider G.Saray’ı yakından takip eden sarı-lacivertliler, Karagümrük deplasmanında 3 puan arayacak. Maç saat 19.00’da başlayacak

HABER MERKEZİ
Fener’in gözü zirvede

HAFTA içi Konferans Ligi'nde Olympiakos'a 3-2'lik sonuçla mağlup olan F.Bahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, G.Saray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Becao, Oosterwolde, Djiku, Joshua King, Mert Hakan, Szymanski ve kaleci İrfan Can forma giyemeyecek.

OOSTERWOLDE AMELİYAT OLDU

FENERBAHÇE'NİN Olympiakos maçında sakatlanan Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde yurt dışında menisküs ameliyatı oldu. Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili sarılacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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