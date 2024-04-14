Galatasaray’da Nabil Fekir bombası

G.SARAY'IN gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken son olarak Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgili dedikodular camiada heyecan yarattı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği aktarıldı. 30 yaşındaki on numara için Suudi Arabistan ekiplerinin devrede olduğu vurgulandı.

17 MAÇTA OYNADI

NABİL Fekir bu sezon Real Betis formasını toplam 17 resmi maçta giydi. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 2 asist üretti. Cezayir asıllı Fransız orta sahanın Real Betis ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 30 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.