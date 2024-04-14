Manisa’yı korku sardı

Trendyol 1'inci Lig'de son haftalar öncesi düşme hattıyla bağını koparmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor karşısında geriye düşüp ardından galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Manisa FK son 4 haftaya 33 puanla düşme korkusuyla girdi. Kalan 4 maçının 3'ünü dış sahada oynayacak Manisa temsilcisi haftaya küme düşmesi kesinleşen Altay'a konuk olduktan sonra ligde kalma yarışındaki rakibi Adanaspor ile deplasmanda oynayacak. Siyah-beyazlılar ardından Play-Off hedefleyen Boluspor'la evinde oynayıp yine düşme korkusu bulunan Şanlıurfaspor deplasmanıyla maratonu noktalayacak. Zorlu periyotta maksimum puanı toplayarak ligde kalışını ilan etmek isteyen Manisa Futbol Kulübü son galibiyetini 11 Mart'ta evinde Ümraniyespor'dan aldıktan sonra 4 maçtır galip gelemedi.