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Merkezefendi son nefeste

HABER MERKEZİ
Merkezefendi son nefeste

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanda karşılaştığı ONVO Büyükçekmece'yi 78-76 yendi. Kıran kırana geçen mücadelede İstanbul ekibinde Alex Perez son topu kaçırdı ve Denizli temsilcisi sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk periyodu 21-14, ikinci periyodu 44-37 ve üçüncü periyodu ise 68-61 önde tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi son çeyrekte de rakibine fırsat vermedi.

SİBANDE YILDIZLAŞTI

Denizli ekibinde Nike Sibande 34 sayı ve 9 ribaund'la adeta yıldızlaşırken kritik galibiyetin baş mimarı oldu. Yeşil-siyahlılarda Nate Mason 15 sayı, 8 asist ve 5 ribaund, Jehyve Floyd 10 sayı ve 8 ribaund, Marko Pecarski 9 sayı ve 8 ribaund, Roko Badzim ise 6 sayıyla mücadele etti. Bu sonuçla Yukatel Merkezefendi Belediyesi 10. galibiyetini alırken son üç maç öncesi puanını 37'ye yükseltti.

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