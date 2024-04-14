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Haberler Spor Nazilli Belediye darmadağın

Nazilli Belediye darmadağın

HABER MERKEZİ
Nazilli Belediye darmadağın
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalara girilirken iddiasız kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk oldu. Maça tutuk başlayan siyah-beyazlılar, Fuat Bavuk'un kaydettiği 3 golle ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi, Ferhan ile skoru 4-0 yaptı ve maç bu skorla sona erdi. Ligin bitimine iki maçı kalan Naz-Naz bu skorla 38 puanda kaldı. Aydın temsilcisi, önümüzdeki hafta Play-Off'a kalma ihtimali mucizelere kalan Karacabey Bld'yi konuk edecek.
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