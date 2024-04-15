Aliağa gurbette takıldı

TFF 3 Lig 1. Grup'ta namağlup zirve takibini sürdüren Aliağa FK deplasmanda karşı karşıya geldiği Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi 54. dakikada Erdem Can'ın kaydettiği golle yenik duruma düşerken, 57'de Berke Bıyık'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Geçen hafta Ege derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la berabere kalarak şampiyonluk yolundaki rakibi Kepezspor'un iki puan gerisine düşen Aliağa temsilcisi, bu hafta da galibiyete uzanamazken zirvenin 4 puan gerisine düştü ve sezonun bitimine 1 hafta kala liderlik şansını kaybetti.