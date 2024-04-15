ARKAS sezonu 6. bitirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-6'ncılık serisi 2. maçında Arkas Spor, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Spor Toto'ya deplasmanda da 3-0 yenilerek sezonu 6. sırada tamamladı. Ev sahibi ekip ise iki maçı da kazanarak sezonu 5. sırada tamamladı. Müsabakaya hızlı giren başkent temsilcisi, oldukça çekişmeli geçen seti 30-28 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Spor Toto, 29-27'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette Arkas Spor oyundan tamamen koptu. Spor Toto seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı.