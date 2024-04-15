Efeler 09 direnemedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantileyip son maçta Karşıyaka'ya deplasmanda 6-0 yenilince şampiyonluk ve ikincilik yarışında havlu atan Efeler 09 SFK, normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı. İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 78'inci dakikasında Aydın temsilcisi, Burak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 83'üncü dakikasında Anadolu Üniversitesi'nin kazandığı penaltıyı gole çeviren Umut takımına deplasmanda eşitliği getiren golü attı: 1-1. Maçın kalan dakikalarında Aydın ekibi istediği golü bulamayınca 90 dakika 1-1 berabere sona erdi. Bu skorla Efeler 09 SFK puanını 44'e, Anadolu Üniversitesi ise 33'e çıkardı. Efeler temsilcisi grupta son hafta Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkacak.