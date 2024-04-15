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Haberler Spor Manisa yıkıldı

Manisa yıkıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 75-75 berabere tamamlanan maçın uzatma bölümünde Bursaspor’a sekiz sayı farkla mağlup oldu. Manisa temsilcisi, 41 puanla 5. sıradaki yerini korumayı bildi.

HABER MERKEZİ
Manisa yıkıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda uzatmalara giden müsabakada Bursaspor İnfo Yatırım'a mağlup oldu: 102-94. Müsabakaya iyi başlayan yeşil-beyazlılar, özellikle Cruz'un etkili performansıyla ilk periyodu 18-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Bursa temsilcisi, aradaki farkı eritti. Son anları nefes kesen 2. çeyreği 33-32 alan Manisa BŞB devre arasına önde girdi.

MANİSA BŞB SONUNU GETİREMEDİ

Üçüncü çeyrekte iki takımda pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Manisa BŞB, oyundaki etkinliğini sürdürse de son topta sayıyı bulan Bursaspor beraberliği sağladı ve dördüncü çeyreğe 51-51'lik skor eşitliğiyle gidildi. Dördüncü periyot nefesleri kesen bir oyuna sahne oldu. Ev sahibi ekip, Brown ve Sarper ile etkili olurken, konuk ekip onlara Cruz ile Russell ile yanıt verdi. Bu periyotta da denge değişmeyince maç uzatmaya gitti: 75-75. Uzatma bölümünde Bursaspor, yorulan rakibi karşısında maçı 102-94 kazandı.

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