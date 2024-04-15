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Haberler Spor Petkimspor’un rakibi Daçka

Petkimspor’un rakibi Daçka

HABER MERKEZİ
Petkimspor’un rakibi Daçka
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında bugün Darüşşafaka'ya konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, 13 galibiyet 13 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, ev sahibi Darüşşafaka ise 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle 9. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini yenerek Play-Off bölgesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, Darüşşafaka ise bu karşılaşmayı hatasız geçerek play-Off hattının içerisine girmek istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı İzmir temsilcisi, 112-78'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
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