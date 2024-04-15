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Haberler Spor Pınar KSK mutlu

Pınar KSK mutlu

HABER MERKEZİ
Pınar KSK mutlu
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşip tek yabancısı kalan Samsunspor'u evinde tüm oyuncularının skor katkısıyla 103-71 yenen Pınar Karşıyaka normal sezonun bitimine 3 maç kala Play-Off'a 4'üncü sırada girmeyi garantiledi. Play-off etabı öncesi çıktığı son 7 maçın 6'sını kazanarak 2 yabancısından yoksun olmasına rağmen iyi bir form grafiği yakalayan Kaf-Kaf'ta özellikle altyapıdan bu sezon kadroya dahil edilen 19 yaşındaki Demircan Demir'in Samsunspor önündeki performansı alkış aldı. Genç oyun kurucu Samsun önünde 8 sayı, 6 asistle oynadı. Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, sonuçtan dolayı takımını tebrik etti.
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