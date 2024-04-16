Akhisar, 3. Lig’den amatöre gidiyor

SÜPER Lig'de 7 sezon rakiplerine kök söktüren, 2018 yılında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı F.Bahçe ile G.Saray'ı yenip kazanırken Avrupa Ligi'nde boy gösteren Akhisarspor amatör kümeye düşmenin eşiğine geldi. TFF 3. Lig 3. Grup'ta Tepecikspor'a da deplasmanda yenilen Akigo, bitime 2 maç kala 19 puanla ateş hattında kaldı. Kurtuluş hattının 3 puan gerisinde olan Akhisar bu hafta evinde zirve yarışındaki Erbaa'ya yenilir, 22 puanlı D.G.Birliği de Ağrı 1970'ten puan alırsa matematiksel olarak amatör kümeye düşecek. Akhisarspor bu hafta küme düşmezse tek umudu son hafta deplasmanda Darıca'yı yenmek olacak.