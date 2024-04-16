Arda Turan’a hasar davası

EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, 2015- 2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin avroluk hasar bırakmakla suçlanıyor. El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barselona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barselona'daki eve 230 bin avroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı. Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 avro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 avroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü. Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin avroluk bir kumanda. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar." dedi.