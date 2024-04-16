Arkas mutsuz

EFELER Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında evinde 3-2 yenildiği Spor Toto'ya deplasmanda 3-0 kaybedip sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Arkas Spor, yeni sezonda Avrupa kupalarına direkt katılma şansını kaybetti. Bu sezon CEV Kupası'nda yarı finalde dramatik şekilde elenen İzmir temsilcisi yeni sezonda Balkan Kupası'nda boy gösterecek. Arkas Spor, 19 yıldır aralıksız yer aldığı Avrupa kupalarına ilk kez direkt katılamayacak. Mavi-beyazlılar, eylül ve ekim aylarında düzenlenecek Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak