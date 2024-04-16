  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas mutsuz

Arkas mutsuz

HABER MERKEZİ
Arkas mutsuz
EFELER Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında evinde 3-2 yenildiği Spor Toto'ya deplasmanda 3-0 kaybedip sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Arkas Spor, yeni sezonda Avrupa kupalarına direkt katılma şansını kaybetti. Bu sezon CEV Kupası'nda yarı finalde dramatik şekilde elenen İzmir temsilcisi yeni sezonda Balkan Kupası'nda boy gösterecek. Arkas Spor, 19 yıldır aralıksız yer aldığı Avrupa kupalarına ilk kez direkt katılamayacak. Mavi-beyazlılar, eylül ve ekim aylarında düzenlenecek Balkan Kupası'nı kazanması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA