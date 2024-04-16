Bodrum FK tek tek

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. 18'de Cenk'in pasında topla buluşan Brazao'nun şutu yan ağlarda kaldı. 26'da ceza sahasına açılan ortada Bodrumlu oyuncunun eliyle oynadığını tespit eden VAR hakem Yasin Kol'u uyardı. Hakem pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

47'de Üzeyir'in ortasında Kenan'ın kafa vuruşu auta çıktı. 60'ta Üzeyir'in rakiplerini geçip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top auta gitti. 86'da çizgiye inen Gökdeniz'in yerden ortasında Ege'nin penaltı noktası yakınından şutu ağlarla buluştu: 1-1. 90+4'te Metehan'ın vuruşu üst direkten döndü ve maç 1-1 bitti.

Son haftalarda kazanmakta zorla-zorlanan Bodrum FK, son 5 maçta dördün-nan dördüncü beraberliğini aldı. Eyüp mağlubiyeti-cü mağlubiyetinin ardından Bandırma ve Bolu ile berabere nin kalan yeşil-beyazlılar, Manisa FK'yı mağlup ederek nefes almıştı. Ardından Keçiören- Keçiörengücü ile evinde berabere kalan Bod-gücü Bodrum, dün de Adana deplasma- rum, deplasmanından 1 puanla döndü.