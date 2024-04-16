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Haberler Spor Fethiyespor’da Dinçel çok mutlu

Fethiyespor’da Dinçel çok mutlu

HABER MERKEZİ
Fethiyespor’da Dinçel çok mutlu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında güçlü rakibi Isparta 32'yi 5-0 yenerek sükse yapan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel çok mutlu. Kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan Dinçel, "Futbolcularım, bu galibiyeti camiamıza, Fethiye'ye, Fethiyesporlu tüm taraftarlarımıza bayram hediyesi olarak verdi. Tüm oyuncularımı, emeği geçen personelimizi ve taraftarlarımızı da kutluyorum. Kalan üç maçı da en iyi şekilde bitirmeye çalışıp, en iyi şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz" dedi.
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