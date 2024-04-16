Fethiyespor’da Dinçel çok mutlu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında güçlü rakibi Isparta 32'yi 5-0 yenerek sükse yapan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel çok mutlu. Kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan Dinçel, "Futbolcularım, bu galibiyeti camiamıza, Fethiye'ye, Fethiyesporlu tüm taraftarlarımıza bayram hediyesi olarak verdi. Tüm oyuncularımı, emeği geçen personelimizi ve taraftarlarımızı da kutluyorum. Kalan üç maçı da en iyi şekilde bitirmeye çalışıp, en iyi şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz" dedi.